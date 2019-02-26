У МЗС сподіваються на початок конфіденційних консультацій щодо зміцнення українських ВМС

“Ми сьогодні відчуваємо солідарність з боку друзів зі США та ЄС, абсолютно всіх. Саме цей символічний візит свідчить, що ми разом”, — сказав Клімкін, зазначивши, що на заході присутні представники румунського головування в ЄС та представники Брюсселя.

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“А з іншого боку цей візит має надати поштовх серйозних, предметних і конфіденційних консультацій — як допомогти українським ВМС, оскільки після окупації Криму значною мірою наші судна залишились там, на окупованій території”, — зазначив міністр.

Він висловив впевненість у тому, що Україна має героїв, які зможуть побудувати нові Воєнно-Морські Сили.

Нагадаємо, українські "Кентаври" вийшли в Чорне море.