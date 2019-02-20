Українські "Кентаври" вийшли в Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Морські піхотинці Військово-морських сил Збройних сил України вийшли в Чорне море на броньованих десантно-штурмових катерах "Кентавр". Про це повідомляє прес-служба командування морської піхоти ВМС ЗСУ, передає УНН.
Так, вихід морських піхотинців в море відбувається в рамках практичних занять, повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, 5 грудня минулого року в Одесі піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти почали випробування десантно-штурмових катерів проекту "Кентавр-ЛК".
Раніше УНН повідомляв, що до складу Військово-морських сил Збройних сил України в 2019 році буде прийнятий один малий броньований артилерійський катер і два десантних катера "Кентавр".