Украинские "Кентавры" вышли в Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Морские пехотинцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вышли в Черное море на бронированных десантно-штурмовых катерах "Кентавр". Об этом сообщает пресс-служба командования морской пехоты ВМС ЗСУ, передает УНН.
Так, выход морских пехотинцев в море происходит в рамках практических занятий, сообщили в пресс-службе.
Напомним, 5 декабря прошлого года в Одессе пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты начали испытания десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр-ЛК".
Ранее УНН сообщал, что в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2019 году будет принят один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера "Кентавр".