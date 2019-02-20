Украинские "Кентавры" вышли в Черное море

Так, выход морских пехотинцев в море происходит в рамках практических занятий, сообщили в пресс-службе.

Напомним, 5 декабря прошлого года в Одессе пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты начали испытания десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр-ЛК".

Ранее УНН сообщал, что в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2019 году будет принят один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера "Кентавр".