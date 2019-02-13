ВМС України цього року отримає три нових катери

КИЇВ. 13 лютого. УНН. До складу Військово-морських Сил Збройних Сил України в 2019 році буде прийнято один малий броньований артилерійський катер та два десантні катери "Кентавр". Про це заявив заступник начальника Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ полковник Вячеслав Дем‘яненко, передає кореспондент УНН.