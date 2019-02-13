ВМС України цього року отримає три нових катери
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. До складу Військово-морських Сил Збройних Сил України в 2019 році буде прийнято один малий броньований артилерійський катер та два десантні катери "Кентавр". Про це заявив заступник начальника Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ полковник Вячеслав Дем‘яненко, передає кореспондент УНН.
"До складу ВМС прийнято шість малих броньованих артилерійських катерів, поточного року заплановано прийняття ще одного такого катеру та двох десантних катерів "Кентавр". Триває розроблення технічного проекту ракетного катеру типу "Лань", озброєного ракетним комплексом "Нептун", - сказав Дем‘яненко.
Він нагадав також, що минулого року США передали ВМС ЗС України два патрульні катери типу "Island".
Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України розроблять систему управління розвитком спроможностей, яка базуватиметься на підходах НАТО.
За даними Генштабу ЗСУ, Україна здійснює перехід від масової підготовки фахівців часів Радянського Союзу, до індивідуальної підготовки професіоналів.