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Міноборони розробить систему управління розвитком спроможностей на підходах НАТО

Міноборони розробить систему управління розвитком спроможностей на підходах НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Міністерстві оборони України розроблять систему управління розвитком спроможностей, яка базуватиметься на підходах НАТО. Про це заявив заступник начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник В’ячеслав Дем‘яненко, передає кореспондент УНН.

Як розповів полковник, протягом останніх двох тижнів проведено два семінари під керівництвом представників групи з керівництва та управління у сфері оборони США. У ході цих семінарів було розглянуто основи функціонування системи управління розвитком спроможностей та порядок розроблення об’єднаного переліку типових завдань.

"До кінця року передбачено розробити систему управління розвитком спроможностей для Збройних Сил України, яка базуватиметься на підходах НАТО, але адаптована для Збройних Сил України", - заявив Дем’яненко.

За його словами, планується також розроблення об’єднаного переліку типових завдань спочатку для ЗСУ, а потім для усіх сил оборони.

А також здійснюється підготовка до участі у комплексному огляді сектору безпеки і оборони. 

Раніше УНН повідомляв, у Міноборони планують провести 4 пілотні проекти з оцінювання спроможностей.

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