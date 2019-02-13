У Міноборони планують провести 4 пілотні проекти з оцінювання спроможностей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У рамках удосконалення оборонного планування в Міністерстві оборони хочуть провести чотири пілотні проекти з оцінювання спроможностей до кінця цього року. Про це заявив заступник начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник В’ячеслав Дем‘яненко, передає кореспондент УНН.
"З травня по жовтень 2019 року за підтримки групи з керівництва та управління у сфері оборони США ( DGMT – Defence Govemance Management Team) у Збройних Силах апробовано розроблену наприкінці 2018 року методологію проведення оцінювань на основі спроможностей. Зокрема, проведено два пілотні проекти з оцінювання спроможностей та заплановано провести ще чотири цього року", - зазначив Дем’яненко.
Він зазначив, що у рамках удосконалення оборонного планування оновлено каталог спроможностей, уточнено функціонувальні групи спроможностей та призначено відповідальних за їх реалізацію.
Раніше УНН повідомляв, у Мінобороні розповіли, що для розподілу посади голови Генштабу потрібно змінити 13 законів.