У Міноборони планують провести 4 пілотні проекти з оцінювання спроможностей

"З травня по жовтень 2019 року за підтримки групи з керівництва та управління у сфері оборони США ( DGMT – Defence Govemance Management Team) у Збройних Силах апробовано розроблену наприкінці 2018 року методологію проведення оцінювань на основі спроможностей. Зокрема, проведено два пілотні проекти з оцінювання спроможностей та заплановано провести ще чотири цього року", - зазначив Дем’яненко.

Він зазначив, що у рамках удосконалення оборонного планування оновлено каталог спроможностей, уточнено функціонувальні групи спроможностей та призначено відповідальних за їх реалізацію.

Раніше УНН повідомляв, у Мінобороні розповіли, що для розподілу посади голови Генштабу потрібно змінити 13 законів.



