В Минобороны планируют провести 4 пилотных проекта по оценке возможностей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В рамках усовершенствования оборонного планирования в Министерстве обороны хотят провести четыре пилотных проекта по оценке возможностей до конца этого года. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Вячеслав Демьяненко, передает корреспондент УНН.
"С мая по октябрь 2019 года при поддержке группы по руководству и управлению в сфере обороны США (DGMT - Defence Govemance Management Team) в Вооруженных Силах апробировано разработанную в конце 2018 года методологию проведения оценок на основе возможностей. В частности, проведено два пилотных проекта по оценке возможностей и планируется провести еще четыре в этом году", - отметил Демьяненко.
Он отметил, что в рамках усовершенствования оборонного планирования обновлено каталог возможностей, уточнены функционарные группы способностей и назначены ответственные за их реализацию.
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