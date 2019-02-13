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Для розподілу посади голови Генштабу потрібно змінити 13 законів - Міноборони

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Розподіл посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача ЗСУ на дві посади потребує внесення змін до 13 законів України, 7 указів Президента, 7 актів Кабінету Міністрів та цілої низки наказів Міноборони Украіни та Генштабу ЗСУ. Про це заявив заступник начальника Головного управління оборонного планування Генштабу полковник Вячеслав Дем'яненко, передає кореспондент УНН.

Полковник нагадав, що в 2018 році було прийнято 2 важливих закони, що мають безпосередній вплив на систему управління ЗСУ та на систему керівництва силами оборони в цілому.

Крім того, минулого тижня Президент затвердив положення про Генштаб ЗСУ, розроблене з урахуванням вимог цих законів, за винятком положень, що набувають чинності з 1 січня 2021 року.

"Цей документ є перехідним і Генштаб вже розпочав роботу щодо підготовки нового проекту Положення, яке вступить в силу з 1 січня 2021 року", - підкреслив Дем'яненко.

Він підкреслив, що положення про Генеральний штаб - це лише частина роботи, що стосується законодавчого забезпечення реформи.

"Розподіл посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача ЗСУ на дві посади потребує внесення змін до 13 законів України, 7 указів Президента, 7 актів Кабінету Міністрів та цілої низки наказів Міноборони Украіни та Генштабу ЗСУ", - зазначив він.

Раніше УНН повідомляв, що за даними прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Генштаб ЗСУ реорганізований на 60%. 

За даними міністра оборони Степана Полторака, ЗСУ реформовані на 68%.

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