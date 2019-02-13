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Генштаб ЗСУ реорганізований на 60% - Гройсман

Генштаб ЗСУ реорганізований на 60% - Гройсман

Київ • УНН

 • 8151 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) уже реорганізований на 60%. Відповідні дані презентував прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Ухвалено довгострокову Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. Курс України на членство в НАТО закріплено в Конституції. Близько 60% підрозділів Генштабу ЗСУ реорганізовано, на 20% збільшено інтенсивність бойової підготовки ЗСУ", - зазначив прем’єр.

За його словами, державні інвестиції на оновлення і розвиток виробничих потужностей підприємств ОПК минулого року склали 3 млрд грн. Зокрема були реалізовані проекти Вільха, Нептун, БТР-3, БТР-4. В цілому 8 тисяч одиниць нової та модернізованої військової техніки було поставлено армії.

При цьому він додав, що фінансування армії минулого року склало 191,7 млрд грн.

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Степана Полторака, у Збройних силах України виконали 68% від загального плану реформування.

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