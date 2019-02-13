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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65143 просмотра

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8 марта, 10:25 • 86627 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 130239 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

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Генштаб ВСУ реорганизован на 60% - Гройсман

Генштаб ВСУ реорганизован на 60% - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 8151 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже реорганизован на 60%. Соответствующие данные представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Принято долгосрочную Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Курс Украины на членство в НАТО закреплено в Конституции. Около 60% подразделений Генштаба ВСУ реорганизовано, на 20% увеличено интенсивность боевой подготовки ВСУ", - отметил премьер.

По его словам, государственные инвестиции на обновление и развитие производственных мощностей предприятий ОПК в прошлом году составили 3 млрд грн. В частности были реализованы проекты Ольха, Нептун, БТР-3, БТР-4. В целом 8 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники была поставлена армии.

При этом он добавил, что финансирование армии в прошлом году составило 191,7 млрд. грн.

Напомним, по словам министра обороны Украины Степана Полторак, в Вооруженных силах Украины выполнили 68% от общего плана реформирования.

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