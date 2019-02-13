Генштаб ВСУ реорганизован на 60% - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже реорганизован на 60%. Соответствующие данные представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Принято долгосрочную Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Курс Украины на членство в НАТО закреплено в Конституции. Около 60% подразделений Генштаба ВСУ реорганизовано, на 20% увеличено интенсивность боевой подготовки ВСУ", - отметил премьер.
По его словам, государственные инвестиции на обновление и развитие производственных мощностей предприятий ОПК в прошлом году составили 3 млрд грн. В частности были реализованы проекты Ольха, Нептун, БТР-3, БТР-4. В целом 8 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники была поставлена армии.
При этом он добавил, что финансирование армии в прошлом году составило 191,7 млрд. грн.
Напомним, по словам министра обороны Украины Степана Полторак, в Вооруженных силах Украины выполнили 68% от общего плана реформирования.