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Для распределения должности главы Генштаба нужно изменить 13 законов - Минобороны

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Распределение должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ на две должности требует внесения изменений в 13 законов Украины, 7 указов Президента, 7 актов Кабинета Министров и целого ряда приказов Минобороны Украини и Генштаба ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генштаба полковник Вячеслав Демьяненко, передает корреспондент УНН.

Полковник напомнил, что в 2018 году было принято 2 важных закона, имеющих непосредственное влияние на систему управления ВСУ и на систему руководства силами обороны в целом.

Кроме того, на прошлой неделе Президент утвердил положение о Генштабе ВСУ, разработанное с учетом требований этих законов, за исключением положений, вступающих в силу с 1 января 2021 года.

"Этот документ является переходным и Генштаб уже начал работу по подготовке нового проекта Положения, которое вступит в силу с 1 января 2021 года", - подчеркнул Демьяненко.

Он подчеркнул, что положение о Генеральном штабе - это только часть работы, которая касается законодательного обеспечения реформы.

"Распределение должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ на две должности требует внесения изменений в 13 законов Украины, 7 указов Президента, 7 актов Кабинета Министров и целого ряда приказов Минобороны Украини и Генштаба ВСУ", - отметил он.

Ранее УНН сообщал, что по данным премьер-министра Украины Владимир Гройсман Генштаб ВСУ реорганизован на 60%.

По данным министра обороны Степана Полторак, ВСУ реформированы на 68%.

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