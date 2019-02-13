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Минобороны разработает систему управления развитием способностей на подходах НАТО

Минобороны разработает систему управления развитием способностей на подходах НАТО

Киев  •  УНН

 • 9169 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Министерстве обороны Украины разработают систему управления развитием способностей, базирующейся на подходах НАТО. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Вячеслав Демьяненко, передает корреспондент УНН.

Как рассказал полковник, в течение последних двух недель проведено два семинара под руководством представителей группы по руководству и управлению в сфере обороны США. В ходе этих семинаров были рассмотрены основы функционирования системы управления развитием способностей и порядок разработки объединенного перечня типовых задач.

"До конца года предусмотрено разработать систему управления развитием возможностей для Вооруженных Сил Украины, которая будет базироваться на подходах НАТО, но адаптирована для Вооруженных Сил Украины", - заявил Демьяненко.

По его словам, планируется также разработка объединенного перечня типовых задач сначала для ВСУ, а затем для всех сил обороны.

А также осуществляется подготовка к участию в комплексном осмотре сектора безопасности и обороны.

Ранее УНН сообщал, в Минобороны планируют провести 4 пилотных проекта по оценке возможностей.

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