Міноборони дистанціюється від часів Радянського Союзу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Україна здійснює перехід від масової підготовки фахівців часів Радянського Союзу, до індивідуальної підготовки професіоналів. Про це заявив заступник начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник В’ячеслав Дем‘яненко, передає кореспондент УНН.
"З метою удосконалення доктринальних документів з підготовки та застосування ЗСУ відпрацьовано 691 стандарт колективної та індивідуальної підготовки на основі стандартів НАТО. Затверджено тимчасову настанову з оперативної підготовки Збройних Сил України, яка також враховує процедури НАТО", - сказав полковник.
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З його слів, з 2017 року заходи спільної оперативної та бойової підготовки проводяться на єдиному оперативно-стратегічному фоні.
"Загалом кількість заходів оперативної підготовки зменшилась на 10%, водночас кількість тактичних навчань зросла на 15%. При цьому здійснюється перехід від масової підготовки, яка дісталась нам від Радянського Союзу, до індивідуальної підготовки професіоналів", - зазначив Дем‘яненко.
Він уточнив, що згаданий перехід передбачає якісний відбір та ретельну підготовку фахівців.
"З цією метою в навчальних центрах створено сім шкіл з підготовки спеціалістів - базова загальновійськова, підготовки танкістів, три школи снайперів, школа підготовки спеціалістів протитанкових ракетних комплексів та школа повітрянодесантної підготовки", - зазначив полковник.
Нагадаємо, до кінця 2019 року планується завершити повну структурну перебудову Генерального штабу України.