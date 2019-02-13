Міноборони дистанціюється від часів Радянського Союзу

"З метою удосконалення доктринальних документів з підготовки та застосування ЗСУ відпрацьовано 691 стандарт колективної та індивідуальної підготовки на основі стандартів НАТО. Затверджено тимчасову настанову з оперативної підготовки Збройних Сил України, яка також враховує процедури НАТО", - сказав полковник.

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З його слів, з 2017 року заходи спільної оперативної та бойової підготовки проводяться на єдиному оперативно-стратегічному фоні.

"Загалом кількість заходів оперативної підготовки зменшилась на 10%, водночас кількість тактичних навчань зросла на 15%. При цьому здійснюється перехід від масової підготовки, яка дісталась нам від Радянського Союзу, до індивідуальної підготовки професіоналів", - зазначив Дем‘яненко.

Він уточнив, що згаданий перехід передбачає якісний відбір та ретельну підготовку фахівців.

"З цією метою в навчальних центрах створено сім шкіл з підготовки спеціалістів - базова загальновійськова, підготовки танкістів, три школи снайперів, школа підготовки спеціалістів протитанкових ракетних комплексів та школа повітрянодесантної підготовки", - зазначив полковник.

Нагадаємо, до кінця 2019 року планується завершити повну структурну перебудову Генерального штабу України.