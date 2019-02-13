Минобороны дистанцируется от времен Советского Союза
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украина осуществляет переход от массовой подготовки специалистов времен Советского Союза, в индивидуальной подготовки профессионалов. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Вячеслав Демьяненко, передает корреспондент УНН.
"С целью усовершенствования доктринальных документов по подготовке и применения ВСУ отработан 691 стандарт коллективной и индивидуальной подготовки на основе стандартов НАТО. Утверждено временное руководство по оперативной подготовки Вооруженных Сил Украины, которая также учитывает процедуры НАТО", - сказал полковник.
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По его словам, с 2017 года меры совместной оперативной и боевой подготовки проводятся на едином оперативно-стратегическом фоне.
"В целом количество мероприятий оперативной подготовки уменьшилась на 10%, в то же время количество тактических учений возросло на 15%. При этом осуществляется переход от массовой подготовки, которая досталась нам от Советского Союза, в индивидуальной подготовки профессионалов", - отметил Демьяненко.
Он уточнил, что упомянутый переход предполагает качественный отбор и тщательную подготовку специалистов.
"С этой целью в учебных центрах созданы семь школ по подготовке специалистов - базовая общевойсковая, подготовки танкистов, три школы снайперов, школа подготовки специалистов противотанковых ракетных комплексов и школа воздушно-десантной подготовки", - отметил полковник.
Напомним, до конца 2019 планируется завершить полную структурную перестройку Генерального штаба Украины.