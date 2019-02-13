Міноборони до кінця року обіцяє завершити повну структурну перебудову Генштабу

"За минулі роки низку структурних підрозділів вже приведено у відповідність до структури, прийнятої у штабах НАТО. Планується до кінця року завершити повну структурну перебудову Генерального штабу. Паралельно з трансформацією Генерального штабу тривають аналогічні заходи по всій вертикалі органів військового управління", - сказав він.

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Крім того, за словами полковника, створення системи керівництва силами оборони триває у тісній співпраці з іноземними радниками. У ході роботи обговорювались декілька варіантів систем керівництва силами оборони, розглядалась їх відповідність принципам НАТО щодо побудови системи управління.

"Ця робота виходить на фінішну пряму", - додав Дем‘яненко.

Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 13-14 лютого.