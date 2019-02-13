Міноборони до кінця року обіцяє завершити повну структурну перебудову Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. До кінця 2019 року планується завершити повну структурну перебудову Генерального штабу Україну. Про це заявив заступник начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник В’ячеслав Дем‘яненко, передає кореспондент УНН.
"За минулі роки низку структурних підрозділів вже приведено у відповідність до структури, прийнятої у штабах НАТО. Планується до кінця року завершити повну структурну перебудову Генерального штабу. Паралельно з трансформацією Генерального штабу тривають аналогічні заходи по всій вертикалі органів військового управління", - сказав він.
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Крім того, за словами полковника, створення системи керівництва силами оборони триває у тісній співпраці з іноземними радниками. У ході роботи обговорювались декілька варіантів систем керівництва силами оборони, розглядалась їх відповідність принципам НАТО щодо побудови системи управління.
"Ця робота виходить на фінішну пряму", - додав Дем‘яненко.
Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 13-14 лютого.