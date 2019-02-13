Минобороны до конца года обещает завершить полную структурную перестройку Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. К концу 2019 года планируется завершить полную структурную перестройку Генерального штаба Украины. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Вячеслав Демьяненко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие годы ряд структурных подразделений уже приведены в соответствие со структурой, принятой в штабах НАТО. Планируется до конца года завершить полную структурную перестройку Генерального штаба. Параллельно с трансформацией Генерального штаба продолжаются аналогичные мероприятия по всей вертикали органов военного управления", - сказал он.
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Кроме того, по словам полковника, создание системы управления силами обороны проходит в тесном сотрудничестве с иностранными советниками. В ходе работы обсуждались несколько вариантов систем управления силами обороны, рассматривалась их соответствие принципам НАТО по построению системы управления.
"Эта работа выходит на финишную прямую", - добавил Демьяненко.
Напомним, Министр обороны Украины Степан Полторак осуществит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 13-14 февраля.