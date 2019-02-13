ВМС Украины в этом году получит три новых катера
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В состав Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины в 2019 году будет принят один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера "Кентавр". Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ полковник Вячеслав Демьяненко, передает корреспондент УНН.
"В состав ВМС принято шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров "Кентавр". Продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", вооруженного ракетным комплексом "Нептун", - сказал Демьяненко .
Он напомнил также, что в прошлом году США передали ВМС ВС Украины два патрульных катера типа "Island".
Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины разработают систему управления развитием способностей, базирующуюся на подходах НАТО .
По данным Генштаба ВСУ, Украина осуществляет переход от массовой подготовки специалистов времен Советского Союза, в индивидуальной подготовки профессионалов .