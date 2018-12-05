В Черном море начали испытывать новые боевые катера
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Черном море начались испытания десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр-ЛК", которые недавно прибыли в Одессу, сообщает УНН со ссылкой на Украинский милитарный портал.
"В Одессе пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты начали испытания десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр-ЛК", - говорится в сообщении.
Один такой катер может разместить на своем борту до 32 человек десанта.
Вариант вооружения для ВМС ВС Украины предусматривает установки:
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- двух пусковых установок 80-мм реактивной системы залпового огня
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- двух боевых модулей с пулеметами калибром 12,7 мм и 40 мм гранатометом
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- систему для дымовых завес
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Проектом предусмотрена их максимальная скорость - до 40 узлов, что должна достигаться двумя водометами производства компании Hamilton Jet из Новой Зеландии.
Напомним, испытания украинских ракет доказали, что Украина способна защитить свои рубежи на Черном и Азовском море.