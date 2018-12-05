Україна запустила крилаті ракети для охорони Азово-Чорноморського регіону

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Випробування українських ракет довели, що Україна здатна захистити свої рубежі на Чорному та Азовському морі. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після закінчення випробувань на військовому полігоні в Одеській області, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО України.