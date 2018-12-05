Україна запустила крилаті ракети для охорони Азово-Чорноморського регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Випробування українських ракет довели, що Україна здатна захистити свої рубежі на Чорному та Азовському морі. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після закінчення випробувань на військовому полігоні в Одеській області, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО України.
“За результатами ураження плавзасобів, модернізовані С-125 довели свою ефективність. Відбулось 8 пусків під час яких було знищено 8 надводних цілей. Це дуже гарний результат, який доводить, що ці модернізовані комплекси здатні забезпечити надійний захист від агресії як з повітря, так і з моря, та значно посилять берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя”, — заявив Олександр Турчинов.
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За його словами, під час випробувань було досягнуто важливих результатів, зокрема, проведено успішну льотну перевірку українських крилатих ракет, та відпрацьовано систему берегової оборони за допомогою модернізованого ракетного комплексу С-125.
“Завдання, яке було поставлене сьогодні для крилатих ракет, — перевірка на дальність та точність ураження надводних цілей”, — сказав Секретар РНБО України, додавши, що ціль було знищено на відстані 280 кілометрів.
Турчинов повідомив, що для перевірки результатів ураження цілей на великій дальності була задіяна авіація, а також обладнано спеціальний пункт на острові Зміїний.
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Окрім того, Турчинов сказав, що для посилення берегової оборони здійснено перевірку точності та надійності враження плавзасобів умовного противника ракетними комплексами С-125, що пройшли глибоку модернізацію на підприємствах українського ОПК.
Нагадаємо, 4 листопада в Україні вперше за 19 років пройшли бойові пуски із системи С-300.