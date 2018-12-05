Украина запустила крылатые ракеты для охраны Азово-Черноморского региона
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Испытания украинских ракет доказали, что Украина способна защитить свои рубежи на Черном и Азовском море. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после окончания испытаний на военном полигоне в Одесской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.
“По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось 8 пусков во время которых было уничтожено 8 надводных целей. Это очень хороший результат, который доказывает, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья”, - заявил Александр Турчинов.
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По его словам, во время испытаний быи достигнуты важные результаты, в частности, проведена успешная летная проверка украинских крылатых ракет, и отработана система береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125.
“Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей”, — сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что цель была уничтожена на расстоянии 280 километров.
Турчинов сообщил, что для проверки результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный.
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Кроме того, Турчинов сказал, что для усиления береговой обороны осуществлена проверка точности и надежности поражения плавсредств условного противника ракетными комплексами С-125, которые прошли глубокую модернизацию на предприятиях украинского ОПК.
Напомним, 4 ноября в Украине впервые за 19 лет прошли боевые пуски из системы С-300.