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У Чорному морі почали випробовувати нові бойові катери

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудн. УНН. У Чорному морі почали випробувати десантно-штурмові катери проекту "Кентавр-ЛК", які нещодавно прибули до Одеси, повідомляє УНН з посиланням на Український мілітарний портал.

У Чорному морі почали випробовувати нові бойові катери

"В Одесі піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти розпочали випробування десантно-штурмових катерів проекту "Кентавр-ЛК", - йдеться у повідомленні.

Один такий катер може розмістити на своєму борту до 32 осіб десанту.

Варіант озброєння для ВМС ЗС України передбачає встановлення:

  • двох пускових установок 80-мм реактивної системи залпового вогню
  • двох бойових модулів з кулеметами калібром 12,7 мм та 40 мм гранатометом
  • систему для димових завіс

Проектом передбачена їх максимальна швидкість — до 40 вузлів, що має досягатись двома водометами виробництва компанії Hamilton Jet з Нової Зеландії.

Випробування українських ракет довели, що Україна здатна захистити свої рубежі на Чорному та Азовському морі. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після закінчення випробувань на військовому полігоні в Одеській області.

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