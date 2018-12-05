У Чорному морі почали випробовувати нові бойові катери
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудн. УНН. У Чорному морі почали випробувати десантно-штурмові катери проекту "Кентавр-ЛК", які нещодавно прибули до Одеси, повідомляє УНН з посиланням на Український мілітарний портал.
"В Одесі піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти розпочали випробування десантно-штурмових катерів проекту "Кентавр-ЛК", - йдеться у повідомленні.
Один такий катер може розмістити на своєму борту до 32 осіб десанту.
Варіант озброєння для ВМС ЗС України передбачає встановлення:
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- двох пускових установок 80-мм реактивної системи залпового вогню
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- двох бойових модулів з кулеметами калібром 12,7 мм та 40 мм гранатометом
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- систему для димових завіс
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Проектом передбачена їх максимальна швидкість — до 40 вузлів, що має досягатись двома водометами виробництва компанії Hamilton Jet з Нової Зеландії.
Випробування українських ракет довели, що Україна здатна захистити свої рубежі на Чорному та Азовському морі. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після закінчення випробувань на військовому полігоні в Одеській області.