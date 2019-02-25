З'явилося фото з ракетного есмінця США в порту Одеси

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Моряки з ракетного есмінця військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) після прибуття у порт Одеси зробили і опублікували у соцмережі фотографію з палуби корабля. На ній, крім частини самого есмінця, можна помітити конструкції Одеського морського порту, а також Одеський маяк, передає УНН з посиланням на повідомлення у Twitter-акаунті сил ВМС США в Європі.