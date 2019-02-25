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З'явилося фото з ракетного есмінця США в порту Одеси

З'явилося фото з ракетного есмінця США в порту Одеси

Київ • УНН

 • 12185 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Моряки з ракетного есмінця військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) після прибуття у порт Одеси зробили і опублікували у соцмережі фотографію з палуби корабля. На ній, крім частини самого есмінця, можна помітити конструкції Одеського морського порту, а також Одеський маяк, передає УНН з посиланням на повідомлення у Twitter-акаунті сил ВМС США в Європі.

"Корабель Сполучених Штатів Donald Cook прибуває в Одесу (Україна), для подальшого зміцнення наших відносин і підтримки наших військових партнерів в Україні", - йдеться в повідомленні під фото.

Прибуття американського військового корабля привітали так само і в посольстві США в Україні.

"Ми щиро вітаємо корабель ВМС США Donald Cook в Одесі. Цей візит корабля символізує силу партнерства між Україною і США", - цитують у дипвідомстві посла США Марі Йованович.

Нагадаємо, 25 лютого ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) прибув в Одесу. Він пришвартувався біля 16-го причалу Одеського морського порту. За попередньою інформацією, він пробуде в Одесі три дні.

#USSDonaldCook arrives in Odessa, Ukraine to further strengthen our relationship and support for our #Ukraine military partners. #NavyPartnerships pic.twitter.com/DvoHKweklk

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 25 февраля 2019 г.

Посол Йованович: «Ми щиро вітаємо Корабель ВМС США «Дональд Кук» в Одесі. Цей візит корабля символізує силу партнерства між Україною та США».
Amb Y: “We warmly welcome the #USSDonaldCook to Odesa. This ship visit symbolizes the strength of the U.S.-Ukraine partnership.” https://t.co/E8WwSzY0Ur

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 февраля 2019 г.

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