Появилось фото с ракетного эсминца США в порту Одессы

"Корабль Соединенных Штатов Donald Cook прибывает в Одессу (Украина), для дальнейшего укрепления наших отношений и поддержки наших военных партнеров в Украине", - говорится в сообщении под фото.

Прибытие американского военного корабля приветствовали так же и в посольстве США в Украине.

"Мы искренне приветствуем корабль ВМС США Donald Cook в Одессе. Этот визит корабля символизирует силу партнерства между Украиной и США", - цитируют в дипведомстве посла США Мари Йованович.

Напомним, 25 февраля ракетный эсминец военно-морского флота США USS Donald Cook (DDG 75) прибыл в Одессу. Он пришвартовался у 16-го причала Одесского морского порта. По предварительной информации, он пробудет в Одессе три дня.

