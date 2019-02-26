Футболиста Ман Сити наказали за неуплату налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Полузащитник “Манчестер Сити” Рияд Марез уклонялся от уплаты транспортного налога, передает УНН со ссылкой на The Sun.
Рияд Марез владеет автомобилем Бентли Бентайг. Но футболист имеет задолженность по уплате транспортного налога. В связи с этим полиция заблокировала автомобиль Мареза в то время, как он обедал с друзьями в одном из ресторанов города Манчестер.
Марез, который зарабатывает 200 тыс. фунтов (более 7 млн грн) в неделю, оплатил налог на свое транспортное средство на месте и дополнительно заплатил штраф в размере 100 фунтов (более 3,5 тыс. грн) за снятие зажима.
Напомним, ранее за неуплату налогов суд Испании приговорил Криштиану Роналду к двум годам заключения и 18 млн евро штрафа.
По данным испанской налоговой службы, футболист уклонялся от налогообложения в период с 2011 по 2014 годы.
Также напомним, что экс-игрок столичного клуба “Динамо” Джермейн Ленс потребовал от ФК уплатить налоги с его заработной платы в размере более 3 млн грн. Соответствующее обращение он подал в Палату по решению споров ФИФА. Более того, нидерландец также обвинил “Динамо” в невыплате ему порядка 8 млн грн зарплаты. И это требования игрока было удовлетворено ФИФА.
Как писал УНН, ФК “Динамо” уже не первый раз обвиняют в уклонении от уплаты налогов. По данным Андрея Павловского, благодаря оффшорным схемам финансирование, за 5 лет клуб мог недоплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн. Однако, в ГФС по этому поводу никаких действий не предпринимают.