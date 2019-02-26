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Футболіста Ман Сіті покарали за несплату податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Півзахисник "Манчестер Сіті" Ріяд Марез ухилявся від сплати транспортного податку, передає УНН з посиланням на The Sun.

Ріяд Марез володіє автомобілем Бентлі Бентайг. Але футболіст мав заборгованість зі сплати транспортного податку. У зв'язку з цим поліція заблокувала автомобіль Мареза в той час, як він обідав з друзями в одному з ресторанів міста Манчестер.

Марез, який заробляє 200 тис. фунтів (більше 7 млн грн) на тиждень, оплатив податок на свій транспортний засіб на місці і додатково заплатив штраф у розмірі 100 фунтів (більше 3,5 тис. грн) за зняття блокування.

Нагадаємо, раніше за несплату податків суд Іспанії засудив Кріштіану Роналду до двох років ув'язнення і 18 млн євро штрафу.

За даними іспанської податкової служби, футболіст ухилявся від оподаткування в період з 2011 по 2014 роки.

Також нагадаємо, що екс-гравець столичного клубу "Динамо" Джермейн Ленс зажадав від ФК сплатити податки з його заробітної плати в розмірі понад 3 млн грн. Відповідне звернення він подав до Палати з вирішення суперечок ФІФА. Більш того, нідерландець також звинуватив "Динамо" у невиплаті йому близько 8 млн грн зарплати. І цю вимогу гравця було задоволено ФІФА.

Як писав УНН, ФК "Динамо" вже не вперше звинувачують в ухилянні від сплати податків. За даними Андрія Павловського, завдяки офшорним схемам фінансування, за 5 років клуб міг недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн. Однак, в ДФС з цього приводу ніяких дій не роблять.

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