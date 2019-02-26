Украина не может официально "выбить" у России информацию о состоянии моряков

"Мы сегодня тоже об этом говорили - о том, чтобы укрепить давление, освободить наших военнопленных. О том, что мы можем использовать, средства именно для этого", - сказал Климкин.

Он отметил, что, конечно, нужно также вернуть и суда, но первоочередной задачей является возвращение украинских моряков из российской тюрьмы.



"Мы даже официально от России не можем "выбить", как они себя чувствуют - какие врачи их осматривают, мы не знают, как им помогают. И наши друзья готовы предоставить своих независимых врачей - все, начиная от Швейцарии и заканчивая Красным крестом. И мы это обязательно сделаем", - добавил министр.



Как сообщал УНН, военнопленному украинскому моряку Сороке назначили операцию на руке.