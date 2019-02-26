Украина не может официально "выбить" у России информацию о состоянии моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украина не может получить от России официального ответа о состоянии задержанных у Керченского пролива моряков. В то же время международные партнеры готовы предоставить им независимых врачей. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, общаясь с прессой на территории Одесского морского порта по случаю пребывания в Черном море ракетного эсминца ВМС США, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня тоже об этом говорили - о том, чтобы укрепить давление, освободить наших военнопленных. О том, что мы можем использовать, средства именно для этого", - сказал Климкин.
Он отметил, что, конечно, нужно также вернуть и суда, но первоочередной задачей является возвращение украинских моряков из российской тюрьмы.
"Мы даже официально от России не можем "выбить", как они себя чувствуют - какие врачи их осматривают, мы не знают, как им помогают. И наши друзья готовы предоставить своих независимых врачей - все, начиная от Швейцарии и заканчивая Красным крестом. И мы это обязательно сделаем", - добавил министр.
Как сообщал УНН, военнопленному украинскому моряку Сороке назначили операцию на руке.