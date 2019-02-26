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Військовополоненому українському моряку Сороці призначили операцію на руці - адвокат

Військовополоненому українському моряку Сороці призначили операцію на руці - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Військовополоненому українському моряку Василю Сороці призначили операцію на пораненій руці. Про це його адвокат Сергій Бадамшін повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Сьогодні в СІЗО Лефортово відвідав військовополоненого Василя Сороку. І ось є хороші новини. У минулу п'ятницю йому провели обстеження в московській "цивільній" лікарні і лікар призначив проведення операції на пораненій руці. Дата операції поки не визначена, в ці дні йде підготовка, аналізи І.Д. Очікувано, але ноу-хау тюремних лікарів лікувати розрив трьох сухожиль і нерва уколами вітаміну B результату не дало. через розрив і оттёк нижче рани не сходить, - пояснив лікар. Спасибі йому за бажання допомогти і вірність лікарському обов'язку. Також на думку спеціалістів, до яких я звертався, зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки", - написав він.

Адвокат додав, що Сорока міститься в старій камері без гарячої води. Але до побутових складнощів ставитися поблажливо і з гумором. Та й в цілому настрій бадьорий.

"Ще був сьогодні вранці неприємний інцидент в СІЗО, коли через організації консульської допомоги співробітники ізолятора були змушені відмовити в побаченнях рідним і близьким інших арештантів. Люди приїхали з усієї країни, деякі з дітьми. До сліз. Я розповів про це Сороці. Василь просив мене передати, щоб рідних і близьких, тим більше з дітьми, пускали до арештантів в пріоритетному порядку. І просив бути скромніше: "не треба багато уваги там, де воно не потрібно", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, офіційна інформація про медичне обстеження військовополонених моряків, які перебувають в російських в'язницях, в Україні не надходила.

Українські Національні Новини

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