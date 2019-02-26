Военнопленному украинском моряку Сороке назначили операцию на руке - адвокат

"Сегодня в СИЗО Лефортово посетил военнопленного Василия Сороку. И вот есть хорошие новости. В минувшую пятницу ему провели обследование в московской "гражданской" больнице и врач назначил проведение операции на раненной руке. Дата операции пока не определена, в эти дни идёт подготовка, анализы и.д. Ожидаемо, но ноу-хау тюремных врачей лечить разрыв трёх сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало. Из-за разрыва и оттёк ниже раны не сходит,- объяснил врач. Спасибо ему за желание помочь и верность врачебному долгу. Также по мнению специалистов, к которым я обращался, промедление с операцией может повлечь необратимые последствия", - написал он.



Адвокат добавил, что Сорока содержится в старой камере без горячей воды. Но к бытовым сложностям относиться снисходительно и с юмором. Да и в целом настроение бодрое.



"Ещё был сегодня утром неприятный инцидент в СИЗО, когда из-за организации консульской помощи сотрудники изолятора были вынуждены отказать в свиданиях родным и близким других арестантов. Люди приехали со всей страны, некоторые с детьми. До слез. Я рассказал об этом Сороке. Василий просил меня передать, чтобы родных и близких, тем более с детьми, пускали к арестантам в приоритетном порядке. И просил быть скромнее: "не надо много внимания там, где оно не нужно", - отметил он.



Как сообщал УНН, официальная информация о медицинском обследовании военнопленных моряков, находящихся в российских тюрьмах, в Украину не поступала.