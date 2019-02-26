Україна не може офіційно "вибити" у Росії інформацію про стан моряків

"Ми сьогодні теж про це говорили – про те, щоб зміцнити тиск, звільнити наших військовополонених. Про те що ми можемо використати, які засоби саме для цього", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що, звичайно, потрібно також повернути і судна, але першочерговим завданням є повернення українських моряків з російської в’язниці.



"Ми навіть офіційно від Росії не можемо "вибити", як вони себе почувають – які лікарі їх оглядають, ми не знають, як їм допомагають. І наші друзі готові надати своїх незалежних лікарів – всі, починаючи від Швейцарії і закінчуючи Червоним хрестом. І ми це обов’язково зробимо", - додав міністр.



Як повідомляв УНН, військовополоненому українському моряку Сороці призначили операцію на руці.