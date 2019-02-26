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Американський есмінець увійшов в Балтійське море

Американський есмінець увійшов в Балтійське море

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Американський ракетний есмінець USS Gravely (DDG-107) перетнув протоку Великий Бельт і увійшов в Балтійське море у вівторок. Про це з посиланням на дані західних організацій, що спостерігають за ситуацією на морі, повідомляє литовське видання lrytas.lt, передає УНН.

Корабель здатний нести до 56 крилатих ракет "Томагавк" з дальністю польоту 1,6 тис. км і озброєний системою протиракетної оборони під назвою Aegis.

Наразы есмінець пливе на схід уздовж узбережжя Німеччини.

Нагадаємо, 25 лютого у порт Одеси прибув американський ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG-75) класу "Арлі Берк". Триденний візит проходить у межах запланованих заходів українсько-американського двостороннього співробітництва.

Willkommen zurück: #USSGravely mit #NATO #SNMG1 rund um Kap Skagen auf dem Weg in den Großen Belt und weiter in die zentrale #Ostsee Screenshot von @MarineTraffic pic.twitter.com/UYJVnlistT

— Frank Behling (@KielDolphin) 25 лютого 2019 р.

Gunner's Mate 3rd Class Andrew Figueroa fires a shot line from #USSGravely to #German@deutschemarine FGS Spessart during a replenishment at sea. #WeAreNato
.@NATO @NATO_MARCOM pic.twitter.com/LBHh7NwyfS

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet(@USNavyEurope) 26 лютого 2019 р.

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