Американський есмінець увійшов в Балтійське море
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Американський ракетний есмінець USS Gravely (DDG-107) перетнув протоку Великий Бельт і увійшов в Балтійське море у вівторок. Про це з посиланням на дані західних організацій, що спостерігають за ситуацією на морі, повідомляє литовське видання lrytas.lt, передає УНН.
Корабель здатний нести до 56 крилатих ракет "Томагавк" з дальністю польоту 1,6 тис. км і озброєний системою протиракетної оборони під назвою Aegis.
Наразы есмінець пливе на схід уздовж узбережжя Німеччини.
Нагадаємо, 25 лютого у порт Одеси прибув американський ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG-75) класу "Арлі Берк". Триденний візит проходить у межах запланованих заходів українсько-американського двостороннього співробітництва.
Willkommen zurück: #USSGravely mit #NATO #SNMG1 rund um Kap Skagen auf dem Weg in den Großen Belt und weiter in die zentrale #Ostsee Screenshot von @MarineTraffic pic.twitter.com/UYJVnlistT— Frank Behling (@KielDolphin) 25 лютого 2019 р.
Gunner's Mate 3rd Class Andrew Figueroa fires a shot line from #USSGravely to #German@deutschemarine FGS Spessart during a replenishment at sea. #WeAreNato
.@NATO @NATO_MARCOM pic.twitter.com/LBHh7NwyfS