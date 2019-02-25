Ракетный эсминец "Дональд Кук" пробудет в Одессе три дня

Как отмечается в сообщении, корабль в последний раз заходил в Черное море в январе 2019 года, когда посетил г. Батуми в Грузии, и провел обучение с двумя кораблями береговой охраны Грузии.

По сообщению Посольства США в Украине, действия корабля в Черном море укрепят оперативную совместимость с союзниками по НАТО и партнерами, и продемонстрируют коллективную решимость по защите безопасности Черного моря в рамках операции "Атлантическое рвение". Корабли военно-морского флота США регулярно заходят в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре и международного права.

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"Каждый визит сюда дает нам уникальную возможность сотрудничать с нашими региональными партнерами. Экипаж и я с нетерпением ждем знакомства с богатой историей и культурой этого региона", - отметил командор Мэтью Пауэлл, командир корабля "Дональд Кук".

Справка: "Дональд Кук" - корабль передового базирования, приписанный к базе ВМФ США в г. Рота в Испании. Он осуществляет военно-морские операции в зоне ответственности 6-го флота США в поддержку национальных интересов и безопасности США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке. 6-й флот США имеет штаб-квартиру в г. Неаполе в Италии и осуществляет полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью защиты национальных интересов и безопасности США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке.