Ракетний есмінець "Дональд Кук" пробуде в Одесі три дні

Як зазначено у повідомленні, корабель востаннє заходив у Чорне море в січні 2019 року, коли відвідав м. Батумі в Грузії, і провів навчання з двома кораблями берегової охорони Грузії.

За повідомленням Посольства США в Україні, дії корабля у Чорному морі зміцнять оперативну сумісність із союзниками по НАТО і партнерами, і продемонструють колективну рішучість щодо захисту безпеки Чорного моря в рамках операції “Атлантичне завзяття”. Кораблі військово-морського флоту США регулярно заходять в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре та міжнародного права.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З'явилося фото з ракетного есмінця США в порту Одеси

“Кожен візит сюди дає нам унікальну можливість співпрацювати з нашими регіональними партнерами. Екіпаж і я з нетерпінням чекаємо на знайомство з багатою історією та культурою цього регіону”, — зазначив командор Метью Пауел, командир корабля “Дональд Кук”.

Довідка: “Дональд Кук” — корабель передового базування, приписаний до бази ВМФ США у м. Рота в Іспанії. Він здійснює військово-морські операції в зоні відповідальності 6-го флоту США на підтримку національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі і Африці. 6-й флот США має штаб-квартиру в м. Неаполі в Італії і здійснює повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно із союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою захисту національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі та Африці.