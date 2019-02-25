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Ракетний есмінець "Дональд Кук" пробуде в Одесі три дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні в Одесу прибув американський ракетний есмінець “Дональд Кук” (DDG 75) класу “Арлі Берк”. Триденний візит відбувається в рамках запланованих заходів українсько-американського двостороннього співробітництва, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Як зазначено у повідомленні, корабель востаннє заходив у Чорне море в січні 2019 року, коли відвідав м. Батумі в Грузії, і провів навчання з двома кораблями берегової охорони Грузії.

За повідомленням Посольства США в Україні, дії корабля у Чорному морі зміцнять оперативну сумісність із союзниками по НАТО і партнерами, і продемонструють колективну рішучість щодо захисту безпеки Чорного моря в рамках операції “Атлантичне завзяття”. Кораблі військово-морського флоту США регулярно заходять в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре та міжнародного права.

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“Кожен візит сюди дає нам унікальну можливість співпрацювати з нашими регіональними партнерами. Екіпаж і я з нетерпінням чекаємо на знайомство з багатою історією та культурою цього регіону”, — зазначив командор Метью Пауел, командир корабля “Дональд Кук”.

Довідка: “Дональд Кук” — корабель передового базування, приписаний до бази ВМФ США у м. Рота в Іспанії. Він здійснює військово-морські операції в зоні відповідальності 6-го флоту США на підтримку національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі і Африці. 6-й флот США має штаб-квартиру в м. Неаполі в Італії і здійснює повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно із союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою захисту національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі та Африці.

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