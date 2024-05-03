НБУ запретил банкам принимать в залог товары военного назначения

Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям принимать в качестве залога товары двойного использования, передает УНН.

Как отмечают в НБУ, речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования.

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Запрет введен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", введенного в действие Указом Президента Украины от 20 апреля 2024 года № 234/2024, с целью содействия безопасности и стабильности банковской системы, предотвращения кризисных явлений в период введения военного положения.