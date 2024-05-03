НБУ заборонив банкам приймати в заставу товари військового призначення

Національний банк заборонив банкам і небанківським фінансовим установам приймати як заставу товари подвійного використання, передає УНН.

Як зазначають у НБУ, йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання.

Додамо

Заборона введена на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", введеного в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, з метою сприяння безпеці та стабільності банківської системи, запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану.