НБУ заборонив банкам приймати в заставу товари військового призначення
Київ • УНН
Національний банк України заборонив банкам та небанківським фінансовим установам приймати в заставу товари подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях, з метою забезпечення безпеки та стабільності банківської системи під час воєнного стану.
Національний банк заборонив банкам і небанківським фінансовим установам приймати як заставу товари подвійного використання, передає УНН.
Як зазначають у НБУ, йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання.
Додамо
Заборона введена на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", введеного в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, з метою сприяння безпеці та стабільності банківської системи, запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану.