В Украину пытались незаконно ввезти товары на более 3,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украину из Китая пытались незаконно, через фиктивную компанию, импортировать партию товаров на более 3,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы.
"Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС пресекли попытку импорта в Украину из Китая партии товаров стоимостью более 3,5 млн грн через фиктивную компанию", - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены компанию, основной вид деятельности которой - деятельность посредников в торговле разными товарами, отметили в ведомстве.
"При этом жительница г. Одесса, которая по документам является учредителем, руководителем и главным бухгалтером указанного предприятия, сообщила о непричастности к регистрации и финансово-хозяйственной деятельности компании-фигуранта", - сообщили в ГФС.
В то же время, в феврале этого года от имени этой фирмы в Одесскую таможню было подано пакет документов на импорт из Китая крупной партии товаров.
"По результатам осмотра контейнера, в котором содержались заявленные к импорту товары, изъято и передано на ответственное хранение партию ТМЦ стоимостью более 3,5 млн грн. Ведется следствие", - отметили в ГФС.
Как сообщал УНН, незарегистрированная одесская фирма импортировала в Украину опасный для здоровья зеленый чай в объеме почти 11 кг.