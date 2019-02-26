В Украину пытались незаконно ввезти товары на более 3,5 млн грн

"Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС пресекли попытку импорта в Украину из Китая партии товаров стоимостью более 3,5 млн грн через фиктивную компанию", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены компанию, основной вид деятельности которой - деятельность посредников в торговле разными товарами, отметили в ведомстве.

"При этом жительница г. Одесса, которая по документам является учредителем, руководителем и главным бухгалтером указанного предприятия, сообщила о непричастности к регистрации и финансово-хозяйственной деятельности компании-фигуранта", - сообщили в ГФС.

В то же время, в феврале этого года от имени этой фирмы в Одесскую таможню было подано пакет документов на импорт из Китая крупной партии товаров.

"По результатам осмотра контейнера, в котором содержались заявленные к импорту товары, изъято и передано на ответственное хранение партию ТМЦ стоимостью более 3,5 млн грн. Ведется следствие", - отметили в ГФС.

Как сообщал УНН, незарегистрированная одесская фирма импортировала в Украину опасный для здоровья зеленый чай в объеме почти 11 кг.