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В Україну намагалися незаконно ввезти товари на понад 3,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Україну з Китаю намагалися незаконно, через фіктивну компанію, імпортувати партію товарів на понад 3,5 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної фіскальної служби.

"Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС зупинили спробу імпорту в Україну з Китаю партії товарів вартістю понад 3,5 млн грн через фіктивну компанію", - йдеться в повідомленні.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено компанію, основний вид діяльності якої – діяльність посередників у торгiвлi товарами широкого асортименту, зазначили у відомстві.

"При цьому жителька м. Одеса, яка згідно з документами є засновником, керівником та головним бухгалтером вказаного підприємства, повідомила про непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності компанії-фігуранта", - повідомили у ДФС.

Водночас, у лютому цього року від імені цієї фірми до Одеської митниці було подано пакет документів на імпорт з Китаю великої партії товарів.

"За результатами огляду контейнеру, в якому містились заявлені до імпорту товари, вилучено та передано на відповідальне зберігання партію ТМЦ вартістю понад 3,5 млн грн. Триває слідство", - зазначили у ДФС.

Як повідомляв УНН, незареєстрована одеська фірма імпортувала до України небезпечний для здоров'я зелений чай в обсязі майже 11 кг.

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