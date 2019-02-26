За превышение скорости патрульные вынесли почти 60 тысяч постановлений о привлечении к админответственности

Так, по его словам, с октября 2018 года на 50 участках автодорог осуществляется контроль за скоростью движения автомобилей с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM.

"За превышение установленных ограничений скорости движения патрульными вынесено почти 60 тысяч постановлений о привлечении лиц к административной ответственности. Наложено штрафов на общую сумму почти 16 млн гривен, из которых добровольно оплачено более 12 миллионов гривен", - отметил Фацевич.

По данным Министерства, 50% оплаченных штрафов будет поступать в общий фонд, 30% - владельцам дорог, 20% - МВД.

"Сейчас внедрение системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения находится на стадии, когда необходимо привлекать органы местного самоуправления и владельцев автомобильных дорог. МВД инициировало внесение изменений в бюджетный кодекс, в декабре 2018 года Верховная Рада поддержала их. Теперь 50% средств будет поступать в общий бюджетного фонда бюджета, 30% в органы местной власти, а 20% в МВД и Нацполиции на обеспечение работы фиксации нарушений правил дорожного движения и отправки писем-сообщений о нарушениях", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, за превышение скорости в Украине в течение четырех месяцев было оштрафовано водителей на сумму более 9 миллионов гривен.