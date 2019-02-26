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За перевищення швидкості патрульні винесли майже 60 тисяч постанов про притягнення до адмінвідповідальності

За перевищення швидкості патрульні винесли майже 60 тисяч постанов про притягнення до адмінвідповідальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. За перевищення встановлених обмежень швидкості руху патрульні поліцейські винесли майже 60 тисяч постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Про це повідомив заступник глави Нацполіції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич на Координаційній ради з безпеки дорожнього руху, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Так, за його словами, з жовтня 2018 року на 50 ділянках автодоріг здійснюється контроль за швидкістю руху автомобілів за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.

"За перевищення встановлених обмежень швидкості руху патрульними винесено майже 60 тисяч постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Накладено штрафів на загальну суму майже 16 мільйонів гривень, з яких добровільно сплачено більше 12 мільйонів гривень", ‑ зазначив Фацевич.

За даними Міністерства, 50% оплачених штрафів надходитиме до загального фонду, 30% - власникам доріг, 20% - МВС.

"Наразі впровадження системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху знаходиться на стадії, коли необхідно залучати органи місцевого самоврядування та власників автомобільних доріг. МВС ініціювало внесення змін до бюджетного кодексу, в грудні 2018 року Верховна Рада підтримала їх. Відтепер 50% коштів надходитиме до загального бюджетного фонду бюджету, 30% до органів місцевої влади, а 20% до МВС та Нацполіції на забезпечення роботи фіксації порушень правил дорожнього руху та відправки листів-повідомлень про порушення", ‑ повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, за перевищення швидкості в Україні протягом чотирьох місяців було оштрафовано водіїв на суму понад 9 мільйонів гривень.

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