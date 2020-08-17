Алкоголь делает свиней счастливее, а их мясо - вкуснее
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Алкоголь делает свиней счастливее, а их мясо - вкуснее. К такому выводу пришли производители японского напитка Сётю, передает УНН со ссылкой на sciencedaily.com
Сётю - это японский алкогольный напиток крепостью 25 градусов. Его производят на японском острове Кюсю, который является одним из крупнейших животноводческих регионов островного государства, и славится огромным количеством свиноферм.
Так, недавно производители Сётю скормили свиньям отходы производства напитка - ячмень, рис, картофель и дистиллированный спирт. Они это сделали намеренно, поскольку утилизация дистиллированного спирта - услуга дорогая.
Подобная пища сделала свиней счастливыми, а их мясо - вкуснее, констатировали производители Сётю.
"Более вкусное мясо у тех свиней, которые едят ячмень, оставшийся после приготовления японского ликера Сётю. Питательные вещества в последнем ферментированной ячмене помогают животным бороться со стрессом", - заявили местные фермеры.
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Поэтому, производители Сётю призвали специалистов изучить данный факт с научной точки зрения.
Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что люди с разным цветом глаз по-разному чувствительны к алкоголю.
Также ученые из Китая и США выяснили, что вино, например, способно улучшать умственные способности человека. Исследования такой особенности напитка продолжались 10 лет.
Как сообщал УНН, украинские вина бьют сегодня рекорды продаж за границу.
А среди самых популярных в стране: Koktebel, "Коблево", "Шабо", "Inkerman" и "Oreanda".