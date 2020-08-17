Алкоголь робить свиней щасливішими, а їх м'ясо - смачніше
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Алкоголь робить свиней щасливішими, а їх м'ясо - смачніше. До такого висновку прийшли виробники японського алкогольного напою сьотю, передає УНН з посиланням на sciencedaily.com
Сьотю - це японський алкогольний напій міцністю 25 градусів. Його виробляють на японському острові Кюсю, який є одним з найбільших тваринницьких регіонів острівної держави, і славиться величезною кількістю свиноферм.
Так, недавно виробники сьотю згодували свиням відходи від виробництва напою - ячмінь, рис, картопля і дистильований спирт. Вони це зробили навмисно, оскільки утилізація дистильованого спирту - послуга дорога.
Подібна їжа зробила свиней щасливими, а їх м'ясо - смачніше, констатували виробники сьотю.
"Більш смачне м'ясо у тих свиней, які їдять ячмінь, що залишився після приготування японського лікеру сьотю. Живильні речовини в останньому ферментованому ячмені допомагають тваринам боротися зі стресом", - заявили місцеві фермери.
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Тому, виробники сьотю закликали фахівців вивчити даний факт з наукової точки зору.
Нагадаємо, раніше вчені прийшли до висновку, що люди з різним кольором очей по різному чутливі до алкоголю.
Також вчені з Китаю і США з'ясували, що вино, наприклад, здатне покращувати розумові здібності людини. Дослідження такої особливості напою тривали 10 років.
Як повідомляв УНН, українські вина б'ють сьогодні рекорди продажів за кордон.
А серед найпопулярніших в країні: Koktebel, "Коблево", "Шабо", "Inkerman" і "Oreanda".