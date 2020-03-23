Алкоголь повышает иммунитет - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Умеренное употребление алкоголя повышает сопротивляемость организма к инфекциям. К такому выводу пришли исследователи Орегонского университета здоровья и наук (Oregon Health and Science University, USA), передает УНН со ссылкой на sciencedaily.com.
Так, ученые провели серию экспериментов на приматах. Исследование длилось 14 месяцев. В ходе эксперимента одной группе животных исследователи давали слабоалкогольные коктейли, содержащие не более 4% спирта.
Другая группа была контрольной и не получала спиртного.
Для контроля за иммунным ответом всем животным сделали прививки от оспы.
В итоге ученые обнаружили, что обезьяны, которые выпивали больше спиртного, чем остальные, имели более слабую реакцию на вакцинацию чем те, кто не пил алкоголь вообще.
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В организме тех обезьян, которые употребляли умеренное количество алкоголя, наблюдался усиленный ответ организма на вакцинацию.
Исследователи подчеркивают, что использовать спиртное для лечения вирусных и бактериальных инфекций не стоит, поскольку алкоголь может усилить обезвоживание и ухудшить состояние организма.
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