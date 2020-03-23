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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97791 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102794 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104874 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103940 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112397 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130444 просмотра

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Алкоголь повышает иммунитет - ученые

Алкоголь повышает иммунитет - ученые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Умеренное употребление алкоголя повышает сопротивляемость организма к инфекциям. К такому выводу пришли исследователи Орегонского университета здоровья и наук (Oregon Health and Science University, USA), передает УНН со ссылкой на sciencedaily.com.

Так, ученые провели серию экспериментов на приматах. Исследование длилось 14 месяцев. В ходе эксперимента одной группе животных исследователи давали слабоалкогольные коктейли, содержащие не более 4% спирта.

Другая группа была контрольной и не получала спиртного.

Для контроля за иммунным ответом всем животным сделали прививки от оспы.

В итоге ученые обнаружили, что обезьяны, которые выпивали больше спиртного, чем остальные, имели более слабую реакцию на вакцинацию чем те, кто не пил алкоголь вообще.

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В организме тех обезьян, которые употребляли умеренное количество алкоголя, наблюдался усиленный ответ организма на вакцинацию.

Исследователи подчеркивают, что использовать спиртное для лечения вирусных и бактериальных инфекций не стоит, поскольку алкоголь может усилить обезвоживание и ухудшить состояние организма.

Как сообщал УНН, Президент Белоруси Александр Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и баней.

Напомним, что к ТОП-5 производителей качественной украинской водки, эксперты отнесли: Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

Уточним, что за год (январь 2020 до января 2019 гг.) производство водки в Украине выросло на 13,3%.

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