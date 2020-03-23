Алкоголь підвищує імунітет - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Помірне вживання алкоголю підвищує опір організму до інфекцій. До такого висновку прийшли дослідники Орегонського університету здоров'я і наук (Oregon Health and Science University, USA), передає УНН з посиланням на sciencedaily.com.
Так, вчені провели серію експериментів на приматах. Дослідження тривало 14 місяців. Під час експерименту одній групі тварин дослідники давали слабоалкогольні коктейлі, що містять не більше 4% спирту.
Інша група була контрольною і не отримувала спиртного.
Для контролю за імунною відповіддю всім тваринам зробили щеплення від віспи.
У результаті вчені виявили, що мавпи, які випивали більше спиртного, ніж інші, мали більш слабку реакцію на вакцинацію ніж ті, хто не пив алкоголь взагалі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус виявився чутливим до алкоголю - висновок учених
В організмі тих мавп, які вживали помірну кількість алкоголю, спостерігалась посилена відповідь організму на вакцинацію.
Дослідники наголошують, що використовувати спиртне для лікування вірусних і бактеріальних інфекцій не варто, оскільки алкоголь може посилити зневоднення і погіршити стан організму.
Як повідомляв УНН, Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив боротися з коронавірусом горілкою і лазнею.
Нагадаємо, що до ТОП-5 виробників якісної української горілки, експерти віднесли: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").
Уточнимо, що за рік (січень 2020 року до січня 2019 року.) Виробництво горілки в Україні виросло на 13,3%.