Аллергологи посоветовали украинцам не пить чай из ромашки и календулы

Тем, у кого диагностирована аллергия к пыльце амброзии, полыни, подсолнечника и других растений семейства астровых, настоятельно не рекомендуется нюхать ромашку, которая сейчас активно цветет в лесной и лесостепной зонах. Пыльца астровых имеет шипы, а потому легко цепляется к слизистой носа, разбухает и выделяет аллергены. Из-за перекрестной аллергенности белков ромашки с белками ее других родственников с семейства астровых, людям, чувствительным к пыльце названных растений нельзя и пит чаи из календулы и ромашки. У таких пациентов существует риск возникновения синдрома оральной аллергии.



Как сообщал УНН, аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев.