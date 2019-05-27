Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців

Вже традиційно у цьому сезоні, концентрації пилку у повітрі на цьому тижні знову знижуватимуть дощі. Проте, у теплі та сухі дні між дощами, коли сонце швидко нагріває землю, рівні пилку злаків будуть помірними.

Концентрації пилку грецького горіха, до якого чутливі 5,5% хворих на сезонну алергію в Україні, залишаються помірними. А от пилок дуба буде поодиноким. Обидва типи пилкових зерен мають помірну алергенність.

Саме тому не рекомендується нюхати бузок та жасмин, які входять у одну із оливою та ясенем родину Маслинові, і тому пилок цих рослин також має алергенні властивості.

У низьких та помірних концентраціях у повітрі спостерігатиметься пилок настінниці. За даними молекулярної діагностики, на пилкові зерна цієї рослини реагують майже 5% хворих на поліноз українців.

Ще одним, але не дуже значним, поточним чинником алергії є пилок шовковиці. Його концентрації на Сході України будуть високими та помірними. Проте, дані прик-тестів узгоджуються із даними молекулярної діагностики: на пилок шовковиці реагує тільки 0,2% хворих на поліноз жителів України.

А от пилок рослин родин гречкові та хрестоцвіті, які цвітуть просто у вас під ногами, неалергенний. Є безпечним для хворих на поліноз і великі пилкові зерна сосен та ялин, концентрація яких залишається високою.



Як повідомляв УНН, освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії.