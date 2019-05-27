Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев

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КИЕВ. 27 мая. УНН. К концу недели риск возникновения аллергии в Украине будет низким и умеренным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.

Уже традиционно в этом сезоне, концентрации пыльцы в воздухе на этой неделе снова снижать дожди. Однако, в теплые и сухие дни между дождями, когда солнце быстро нагревает землю, уровни пыльцы злаков будут умеренными.

Концентрации пыльцы грецкого ореха, к которому чувствительны 5,5% больных на сезонную аллергию в Украине, остаются умеренными. А вот пыльца дуба будет единичной. Оба типа пыльцевых зерен имеют умеренную аллергенность.

Именно поэтому не рекомендуется нюхать сирень и жасмин, которые входят в одну с ясенем семью Оливковые, и поэтому пыльца этих растений также имеет аллергенные свойства.

В низких и умеренных концентрациях в воздухе будет наблюдаться пыльца настинници. По данным молекулярной диагностики, на пыльцевые зерна этого растения реагируют почти 5% больных поллинозом украинцев.

Еще одним, но не очень значительным, текущим фактором аллергии является пыльца шелковицы. Его концентрации на Востоке Украины будут высокими и умеренными. Однако, данные ук-тестов согласуются с данными молекулярной диагностики: на пыльцу шелковицы реагирует только 0,2% больных поллинозом жителей Украины.

А вот пыльца растений семей Гречковых и крестоцветные, которые цветут просто у вас под ногами, неаллергенная. Является безопасной для больных поллинозом и большие пыльцевые зерна сосен и елей, концентрация которых остается высокой.

Как сообщал УНН, освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии.

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