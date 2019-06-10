Алергологи порадили українцям не пити чай з ромашки та календули

Тим, у кого діагностована алергія до пилку амброзії, полину, соняшника та інших рослин родини айстрових, настійно не рекомендується нюхати ромашку, яка зараз активно цвіте у Лісовій та Лісостеповій зонах. Пилок айстрових має шипи, а тому легко чіпляється до слизової носа, розбухає і виділяє алергени. Через перехресну алергенність білків ромашки із білками її інших родичів з родини айстрових, людям, чутливим до пилку названих рослин не можна й пити ромашкові або чаї з календули. У таких пацієнтів існує ризик виникнення синдрому оральної алергії.



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