Алергологи порадили українцям не пити чай з ромашки та календули

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Цього тижня ризик виникнення алергії в Україні залишиться помірним та високим, особливо – на Заході та Північному Заході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

Тим, у кого діагностована алергія до пилку амброзії, полину, соняшника та інших рослин родини айстрових, настійно не рекомендується нюхати ромашку, яка зараз активно цвіте у Лісовій та Лісостеповій зонах. Пилок айстрових має шипи, а тому легко чіпляється до слизової носа, розбухає і виділяє алергени. Через перехресну алергенність білків ромашки із білками її інших родичів з родини айстрових, людям, чутливим до пилку названих рослин не можна й пити ромашкові або чаї з календули. У таких пацієнтів існує ризик виникнення синдрому оральної алергії.

Як повідомляв УНН, алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців

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