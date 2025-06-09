Александр Гудима завоевал серебро на Кубке мира по маунтенбайку в Австрии

Украинский велогонщик Александр Гудыма стал серебряным призером этапа Кубка мира по маунтенбайку среди спортсменов до 23-х лет в городе Леоганг (Австрия). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Украины.

Гудыма получил серебряную медаль в рамках молодежного Кубка мира по маунтенбайку.

Поздравляем спортсмена с выдающимся достижением и желаем дальнейших успехов на международной арене!