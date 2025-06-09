Александр Гудима завоевал серебро на Кубке мира по маунтенбайку в Австрии
Киев • УНН
Украинский велогонщик Александр Гудыма завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по маунтенбайку среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходили в городе Леоганг, Австрия.
Украинский велогонщик Александр Гудыма стал серебряным призером этапа Кубка мира по маунтенбайку среди спортсменов до 23-х лет в городе Леоганг (Австрия). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Украины.
Детали
Гудыма получил серебряную медаль в рамках молодежного Кубка мира по маунтенбайку.
Поздравляем спортсмена с выдающимся достижением и желаем дальнейших успехов на международной арене!
Дополнительно
Александр Гудыма родился в Ровенской области. Он является двукратным чемпионом Украины по маунтенбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри, а также чемпионом юниорского Евро-2021, участником молодежных зачетов чемпионатов мира и Европы, двукратным медалистом молодежных зачетов Кубка мира по маунтенбайку (кросс-кантри) в 2022 и 2024 годах.
Напомним
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золото на чемпионате Европы в столице Эстонии Таллинне. Это первая победа Украины в личном многоборье за 28 лет.