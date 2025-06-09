Олександр Гудима здобув срібло на Кубку світу з маунтенбайку в Австрії
Київ • УНН
Український велогонщик Олександр Гудима виборов срібну медаль на етапі Кубка світу з маунтенбайку серед спортсменів до 23 років. Змагання проходили у місті Леоганг, Австрія.
Український велогонщик Олександр Гудима став срібним призером етапу Кубка світу з маунтенбайку серед спортсменів до 23-х років у місті Леоганг (Австрія). Про це повідомляє УНН з посиланням на Федерацію велосипедного спорту України.
Деталі
Гудима отримав срібну медаль в рамках молодіжного Кубка світу з маунтенбайку.
Вітаємо спортсмена з визначним досягненням і бажаємо подальших успіхів на міжнародній арені!
Додатково
Олександр Гудима народився у Рівненській області. Він є дворазовим чемпіоном України з маунтенбайку в олімпійській дисципліні крос-кантрі, а також чемпіоном юніорського Євро-2021, учасником молодіжних заліків чемпіонатів світу та Європи, дворазовим медалістом молодіжних заліків Кубка світу з маунтенбайку (крос-кантрі) у 2022 та 2024 роках.
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