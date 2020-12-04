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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77694 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100567 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116762 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151785 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199692 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195341 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283027 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Акции под Радой и на Банковой завершились: полиция нарушений не фиксировала

Акции под Радой и на Банковой завершились: полиция нарушений не фиксировала

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Под Офисом Президента и Верховной Радой закончились массовые акции протеста, в том числе, и с участием Нацкорпуса. Никаких нарушений зафиксировано не было. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Все акции закончились, при массовом участии граждан. (Акция с участием Нацкорпуса - ред.) также разошлась. Никаких нарушений (не зафиксировано - ред.). Количество их было невелико, они для привлечения внимания побыли и разошлись", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В пресс-службе полиции Печерского района Киева отметили, что сотрудники полиции обеспечивали правопорядок во время акции с участием Нацкорпуса.

"У них была подана заявка на проведение акции. Акция прошла без нарушений", - сказала пресс-офицер полиции Печерского района Киева Оксана Тищенко.

Напомним, сегодня полицейские взяли под усиленную охрану центральную часть столицы на фоне акции "SaveФОП", которая проходила под стенами парламента.

Во время митинга ФЛП утром не было задержанных, а колонна отправилась к Офису Президента.

Украинские Национальные Новости

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