Колона ФОПів відправилася під Офіс Президента

“Мітингувальники рухаються до Офісу Президента”, — сказали в пресслужбі.

У пресслужбі розповіли, що раніше вони перекрили вулицю Хрещатик. Наразі рух відновлено.

Нагадаємо, поліцейські взяли під посилену охорону центральну частину столиці на тлі акції “SaveФОП”, яка проходить під стінами парламенту.

Так, вулицю Грушевського було перекрито. 4 грудня люди зійшлися на анонсовану акцію протесту під стінами ВР “SaveФОП”, учасники якої виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.